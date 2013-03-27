Ислам Каримов принял министра иностранных дел Казахстана

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в резиденции Оксарой Президент Узбекистана Ислам Каримов принял министра иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Идрисова, накануне прибывшего в Ташкент с визитом.

Глава государства отметил, что открытый и интенсивный диалог и многоплановое сотрудничество Узбекистана и Казахстана отвечают долгосрочным интересам двух стран и народов, традиционно опираются на глубокие исторические корни и на современном этапе поступательно развиваются практически по всем ключевым направлениям.

Глава МИД РК, в свою очередь, передал от имени Президента Нурсултана Назарбаева теплые слова приветствия и глубокого уважения Президенту и народу Узбекистана.

В ходе беседы подчеркнуто, что Узбекистан и Казахстан в одинаковой степени заинтересованы в укреплении безопасности и стабильности, устойчивом развитии и процветании друг друга и региона в целом.

"Регулярные межгосударственные контакты, обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и международного характера способствуют дальнейшему наращиванию взаимовыгодного и насыщенного сотрудничества, которое на современном этапе выходит на уровень стратегического партнерства", отмечалось на встрече.

Обе страны активно и плодотворно взаимодействуют в рамках таких глобальных и региональных структур, как ООН, ШОС, СНГ, Международный фонд спасения Арала и другие.

По итогам 2012 года товарооборот Узбекистана и Казахстана превысил $2,75 млрд. как крупнейшие торговые партнеры в регионе готовы углублять отношения в этой важнейшей сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам регионального и международного характера.

Напомним, сегодня глава МИД РК был также принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

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