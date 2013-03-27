Маршрут "Саломатлик" проходит по Навоийской области

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан №1144 "О программе мер по дальнейшему усилению и повышению эффективности проводимой работы по укреплению репродуктивного здоровья населения, рождению здорового ребенка, формированию физически и духовно развитого поколения на 2009-2013 годы", а также в связи с 20-летием со дня создания в Республике международного негосударственного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" в Навоийскую область прибыл поезд здоровья "Саломатлик".

Очередной гуманитарный состав организован совместно с Государственной акционерной железнодорожной компанией "Узбекистон темир йуллари" для жителей отдаленных пустынных сел. В течение недели поезд пройдет по маршруту: Тинчлик-Канимех-Караката-Мустакиллик-Бузоубой-Учкудук II.

За время нахождения в регионе бригада столичной больницы жележнодорожной компании намерена обследовать более 4,5 тысячи взрослых и детей. Особое внимание уделяется детям с инвалидностью, многодетным и потерявшим кормильцев семьям.



Благодаря спонсорам гуманитарная помощь в виде медикаментов, гигиенических средств, медицинских и канцелярских принадлежностей, витаминов, продуктов питания и одежды на общую сумму более 84 миллионов сумов и 142,7 тысячи долларов США будут переданы через "Саломатлик" детским учреждениям "Мехрибонлик уйи", школам-интернатам, многодетным и потерявшим кормильцев нуждающимся семьям.

Сопровождают столичных врачей специалисты патронажной медико-социальной бригады Навоийского филиала МНБФ "Соглом авлод учун"., в задачу которых также входит передача гуманитарной помощи, встречи и беседы с населением и пропаганда здорового образа жизни.

График работы бригады поезда "Саломатлик" на территории области запланирован по 30 марта.

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