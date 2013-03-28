Сенат Узбекистана рассмотрит 17 вопросов

ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 11-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан начнет свою работу 28 марта в Ташкенте.

На состоявшемся во вторник заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса была заслушана информация руководителя рабочей группы о подготовке к проведению предстоящего пленарного заседания. Председатели сенатских комитетов доложили о готовности заключений по законам и проектов решений по другим вопросам, внесенным на рассмотрение 11-го пленарного заседания, обменялись мнениями об организации его работы.

По данным пресс-службы верхней палаты, на предстоящем пленарном заседании планируется рассмотреть 17 вопросов, в том числе 7 законов. Среди них - законы:

"Об органах самоуправления граждан" (новая редакция),

"О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников" (новая редакция),

"О безопасности дорожного движения" (новая редакция),

"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан",

"О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Корея о правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам (Сеул, 20 сентября 2012 года)", а также ряд других законов.

УЗИНФОРМ