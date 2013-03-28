Папские школьники получили новый центр досуга

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. Отныне детишкам из Папа (райцентра Наманганской области) будет где развивать свои творческие способности. На днях здесь введен в эксплуатацию Центр детского творчества.

Как отметили в районном отделе методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования, в новеньком Центре детского творчества будут действовать более 20 спортивных секций и кружков. В их числе – художественной литературы, научно-технического творчества, экологии и другие.

Будет где развернуться и ребятам, увлекающимся народными ремеслами: они смогут постичь здесь секреты золотошвейного искусства, вышивки, плотницкого дела, резьбы по дереву, ганчу, чеканки, керамики, рисования и скульптуры.

Так что в весенние каникулы папские школьники не скучали – почти каждому нашлось занятие по душе.

Такой развивающий досуг куда полезнее бездумного времяпрепровождения в компьютерных клубах, уверены педагоги.

УЗИНФОРМ