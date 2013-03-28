Литературный вечер в честь Навруза прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. Празднику весны Навруз приурочил Корейский культурный центр (ККЦ) Наманганской области проведение поэтического вечера. В зале областного совета профсоюзов собрались активисты, студенты, писатели и поэты Намангана.

Мероприятие, прошедшее во вторник, 26 марта, ККЦ организовал совместно с отделением русского языка и литературы факультета филологии НамГУ.

Стихи о счастье, Наврузе и любви, прекрасные мелодии в исполнении ансамбля скрипачей Наманганского колледжа искусств под руководством Ш. Артукбекова настроили всех на лирическую волну.

Стихотворение "Узбекистан" Платона Дюгая прочел Рихард Лим, а Евгений Цай – стихи о счастье.

Затем свои произведения прочитали председатель Наманганского отделения Союза писателей Узбекистана Джамолиддин Муслим и консультант данного отделения Рукия Гозиева.

Было подчеркнуто, что если февраль считается месяцем Алишера Навои и Бабура, то март по праву принадлежит великой узбекской поэтессе Зульфие, которая родилась в первый день весны. И, может быть, поэтому ее поэзия, наполненная искренним чувством любви к природе и человеку, богатством красок и свежих образов, так волнует души читателей.

Свои стихи "О Зульфие" и "Авицена" прочитала талантливая поэтесса, победитель республиканского конкурса молодых корейских поэтов Людмила Зинина, а член Союза писателей Антонина Иплина посвятила свои стихи весне и Наврузу.

Председатель городского отдела профсоюзов работников образования, науки и культуры Мухайе Гафарова поздравила всех с праздниками первого месяца весны и прочитала стихотворение о любви к женщине, а закончила свое выступление песней "Мы желаем счастья, вам!", которую поддержал весь зал.

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