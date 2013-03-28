Кикбоксеры Намангана разыграли призы партии "Миллий тикланиш"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. В спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана во вторник завершился областной турнир по кикбоксингу на призы Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"). Награды оспаривали более ста борцов в двух возрастных категориях – 16 – 17 лет и 14 – 15 лет.

На открытии турнира выступил заместитель хокима области Хамидхон Жалолов и председатель областного совета партии "Миллий тикланиш" Одилжон Мамадалиев. Они пожелали успеха всем участникам.

В результате упорных поединков в своих категориях победили Ахрор Мамадалиев, Ойбек Нуриддинов, Озодбек Машраббоев, Мухаммад Ахмаджонов и другие.

В общекомандном зачете первенствовали парни из спортклуба "Биллур" при школе № 51 Намангана. Второе и третье места заняли клубы "Баркамол авлод (Наманган) и "Олимпия" (Туракурган).

Победители соревнования примут участие в чемпионате Узбекистана. он состоится в мае текущего года.

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