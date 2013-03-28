Наманганские теннисисты "понюхали пороху" на международном турнире

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане начались матчи основной сетки международного теннисного турнира среди юношей и девушек до 18 лет. В соревновании, проходящем на кортах теннисного клуба "Дустлик", участвуют представители 10 стран.

Большая группа перспективных спортсменов защищает честь Узбекистана, в том числе и представители местной школы тенниса. Однако преодолеть сито квалификационных матчей никому не удалось.

Ближе всех к заветной цели подошла Шохсият Тухтаматова. Сначала она обыграла Алику Исмаилову из Ташкента – 4:6, 6:3, 6:3, а затем еще одну теннисистку из Узбекистана – Лилию Измайлову – 6:1, 6:4. Однако в решающем поединке за попадание в число 32 теннисисток основной сетки наманганка уступила столичной девушке Валерии Колеговой – 6:7, 6:2, 2:6.

И все же один наманганец попал в основной турнир – "счастливый билет" получил Расул Ахмадалиев. Жребий ему вытянул в соперники белоруса Ивана Лютаревича. Этот поединок закончился первым – куда более опытный представитель Белоруссии победил на классе в двух сетах – 6:4, 6:2.

Отличилась и девушка из страны пяти тысяч озер Таня Туоми. О финском теннисе известно немного, значительно меньше, чем, к примеру, о хоккее. Однако Таня в первом круге справилась с представительницей Казахстана Екатериной Губановой – 7:6, 6:2.

Соревнования продолжаются. Финалы в одиночных разрядах намечены на субботу.

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