В Наманганской области прошло первенство по пенчак-силату

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 27 марта, в Намангане в спортшколе высшего спортивного мастерства завершилось первенство Наманганской области Узбекистана по новому, но быстро ставшему популярным виду восточного единоборства – пенчак-силату.

В турнире участвовали более ста спортсменов, причем 20 из них – девушки. Призы разыгрывались как в личном, так и в командном зачете.

Лучше всех в соревновании выступили представители команды областной федерации по этому виду спорта, они и завоевали первое место в общекомандном зачете. Второе место – борцов из Наманганского района, а третье – у команды Дома милосердия № 26 Намангана. Приз лучшему борцу присужден учащемуся школы № 7 Намангана Муроду Эркинову.

Также победители и призеры в личном зачете получили дипломы, медали и памятные подарки.

Отметим, что пенчак-силат родом из Индонезии, в Наманганской области культивируется с 2009 года. Однако у наманганских мастеров этого единоборства уже есть весомые достижения – в 2011 году четверо парней стали победителями Кубка мира, прошедшего в Украине.

А в 2012 наманганскими спортсменами завоевано в республиканских и областных турнирах по пенчак-силату 23 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей.

А областная федерации пенчак-силата признана в 2012 году образцовым ННО, а ее руководитель Абдулло Тошбаев получил специальный диплом.

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