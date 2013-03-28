В Навои прошел семинар по вопросам оздоровления трудящихся

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в конференц-зале Навоийского областного объединения профессиональных союзов прошел семинар с председателями первичных, городских и районных организаций профсоюза работников образования, науки и культуры на тему "Роль профессиональных союзов в оздоровлении трудящихся и членов их семей и рациональное использование средств, выделенных на эти цели".

Вступительным словом работу семинара открыл ответственный организатор Центрального Совета отраслевого профсоюза по Навоийской области Узбекистана Ш.Эшматов. В своем выступлении он отметил, чтов прошлом 2012 году при содействии профсоюзных органов области в санатории и санатории-профилактории Республики выданы путевки на льготных условиях 409 работникам отрасли, в том числе 23 санаторные путевки выданы бесплатно остронуждающимся в лечении членам профсоюза, а в летних загородных и пришкольных детских оздоровительных лагерях отдохнули и поправили свое здоровье 720 их детей. На эти цели затрачено более 200 млн. сумов из средств государственного социального страхования и профсоюзного бюджета. В 2013 году запланировано закупить более тысячи путевок в санатории и детские лагеря.

С докладом о правильном расходовании средств на оздоровление и правильном оформлении финансовой документации на семинаре выступил руководитель контрольно-ревизионного отдела областного объединения профессиональных союзов Б. Каршиев. Участники семинара получили ответы на заданные вопросы.

УЗИНФОРМ