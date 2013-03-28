Источник для гармоничного развития личности

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в средней общеобразовательной школе № 6 Навбахорского района прошел "круглый стол" на тему "Духовность - источник для гармоничного развития личности" по произведению Президента страны "Высокая духовность - непобедимая сила", организованный по инициативе областного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана совместно с сходом граждан махали "Ок олтин". В работе "круглого стола" приняли участие учителя и ученики старших классов школы, активисты и аксакалы махалли "Ок олтин", представители областного и районного Кенгашей НДП Узбекистана и средств массовой информации.

Выступившие - председатель областного Кенгаша НДП Узбекистана Шерали Умаров, начальник управления информации и печати Абдумажид Жураев, председатель махаллинского комитета "Ок олтин" Шухрат Ахмедов - поделились своими взглядами и предложениями по вопросам укрепления духовного иммунитета молодежи и защиты их от различного рода чуждой информационной пропаганды, о воспитании юношей и девушек в духе любви и преданности народу и Родине.

После вопросов и ответов участники "круглого стола" с большим интересом послушали песни и стихи, исполненные фольклорной группой учащихся школы.

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