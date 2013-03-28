Семинар по повышению активности махаллей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в профессиональном педагогическом колледже Учкуприкского района Ферганской области состоялся семинар-тренинг на тему "Актуальные вопросы повышения правовой культуры и профессиональных знаний актива органов самоуправления граждан", организованный районным отделением фонда "Махалля".

Целью мероприятия выступило повышение правовой грамотности работников сходов граждан, обсуждение актуальных проблем развития ОСГ, вопросов повышения эффективности взаимодействия с государственными и гражданскими институтами в осуществлении общественного контроля.

В мероприятии приняли участие представители районного отделения фонда "Махалля", председатели сходов граждан, консультанты по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию, секретари сходов граждан, руководители общественного формирования "махалла посбони" и другие.

Докладчики подчеркнули большое значение роли ОСГ в формировании гражданского общества, семинаров-тренингов, проводимых в целях дальнейшего повышения профессиональных знаний и правовой грамотности работников махаллей.

В рамках повестки дня семинара-тренинга его участники были проинформированы о необходимости дальнейшего повышения роли и места ОСГ в формировании гражданского общества в контексте Концепции, инициированной Президентом страны, подчеркнули необходимость организации семинаров-тренингов в целях оказания методической и правовой поддержки сходам граждан, повышения эффективности их деятельности.

В процессе мероприятия организованы интерактивные занятия на тему "Проблемы организации работы ОСГ", а также "мозговой штурм" по теме "Пути повышения эффективности деятельности ОСГ".

УЗИНФОРМ