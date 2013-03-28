В Навои прошел конкурс учителей-предметников

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в городе Навои состоялся областной этап конкурса "Лучший учитель-предметник года". В нем приняли участие 90 преподавателей общеобразовательных школ, победителей районных и городских этапов конкурса.

Участники в течение двух дней знакомили жюри со своими методическими разработками, показывали открытые уроки, демонстрировали свое умение ораторства и вести дискуссии за "круглым столом".

По итогам смотра-конкурса, с наибольшим количеством набранных баллов лучшими учителями-предметниками года Навоийской области признаны учитель русского языка и литературы школы № 1 города Зарафшан-Ирина Зиновьева, среди преподавателей истории, английского языка и физики - учителя школы № 11 города Навои Шоира Салохиддинова, Шахноза Равшанова, Самар Жумаев, победителями по предметам русский язык в национальной школе и французский язык - Эльвира Ажиумирова из школы № 35 и Лобар Хайдарова из школы № 24 Хатырчинского района.

Преподаватели Лайло Шодиева из школы № 33 и Дильшода Мусаева из школы № 14 Кызылтепинского района стали первыми по своим предметам. Навбахорцы Феруза Жураева из школы №37 и Хусниддин Аллаев из школы № 5 были сильнейшими по предметам идея национальной независимости и информатике. А учитель из школы № 41 Канимехского района Калдарбек Есибеков набрал наибольшее количество баллов среди математиков.

Победители конкурса были награждены почетными грамотами и памятными подарками управления народного образования Навоийской области.

Скоро победители областного этапа будут защищать честь Навоийской области на республиканском конкурсе "Лучший учитель-предметник года".

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