Реформирование высшей школы

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта в Навоийском государственном педагогическом институте состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная актуальным проблемам научных изысканий в системе высшего образования.

Доклады, представленные учеными из различных регионов страны, были посвящены также вопросам реформирования послевузовского образования.

2012 год был назван историческим в системе высшего образования. С этого времени научные сотрудники защищают сразу докторскую диссертацию. Еще год назад им бы пришлось защищать сначала кандидатскую. Начиная с 2013 года, послевузовское образование в Узбекистане получают в институтах в качестве старших научных сотрудников-соискателей.

На сегодняшний день в НГПИ пока функционирует институт старших сотрудников-исследователей по двум специальностям: история Узбекистана и социальная философия. Но с нового учебного года планируется создание уже и института старших научных сотрудников-соискателей.

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