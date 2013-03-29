В Ташкенте проходит международная ярмарка "Образование и профессия"

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28-29 марта во Дворце творчества молодежи проходит международная ярмарка-выставка "Образование и профессия- 2013" (Education & Job Fair). Ее организаторами выступают ЦМИ "Келажак овози", Центр содействия трудоустройству молодежи, агентство "Education voyage", издание "Карьера+" и Представительство Россотрудничества в Узбекистане.

На церемонии открытия выступили заведующий сектором по молодежной политике Аппарата Президента Республики Узбекистан Равшан Маматов, заместитель министра высшего и среднего специального образования Шухрат Каюмов, глава Представительства Росотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер и директор ЦСТМ Бобур Бекмуродов.

В ярмарке принимают участие различные организации, представляющие вакансии молодым соискателям. Все желающие могут получить необходимую информацию о возможностях обучения в таких странах, как США, Россия, Чехия, Малайзия, Сингапур, Китай, Япония и другие.

Наиболее популярные вакансии, представленные на выставке: менеджеры, операторы, кадровые работники, бухгалтера, экономисты и другие.

В первый день ярмарки в ней приняли участие представители 23 зарубежных и отечественных вузов и около 20 работодателей.

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