Узбекистан посетил спецпредставитель генсека НАТО

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Центральной Азии и Кавказа Джеймс Аппатурай. 27 марта он был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, на встрече обсуждены состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и НАТО в различных сферах. Стороны также обменялись мнениями по отдельным аспектам международной и региональной проблематики.

Добавим, из Узбекистана спецпредставитель генсека НАТО отправился с визитом в Казахстан.

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