



Узбекистан и КНР обсудили взаимодействие в рамках ШОС



ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыл национальный координатор Китайской Народной Республики в Шанхайской организации сотрудничества Сунь Лицзе. 27 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялись двусторонние межмидовские консультации, в которых также принял участие Посол КНР Чжан Сяо. Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия Узбекистана и КНР в ШОС, подготовки к предстоящим в текущем году мероприятиям Организации, включая заседания уставных органов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи