Узбекистан и КНР обсудили взаимодействие в рамках ШОС

Узбекистан и КНР обсудили взаимодействие в рамках ШОС29.03.2013 10:08
ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыл национальный координатор Китайской Народной Республики в Шанхайской организации сотрудничества Сунь Лицзе.
27 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялись двусторонние межмидовские консультации, в которых также принял участие Посол КНР Чжан Сяо.
Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия Узбекистана и КНР в ШОС, подготовки к предстоящим в текущем году мероприятиям Организации, включая заседания уставных органов.
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