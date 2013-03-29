Узбекистан посещает Генеральный секретарь ШОС

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта в Узбекистан прибыл Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенцев. Цель визита – участие в мероприятиях Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Вчера состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Узбекистана, где были обсуждены перспективы углубления многостороннего сотрудничества в рамках ШОС, повышения эффективности ее деятельности в интересах государств-членов.

Как отмечалось на встрече, перспективы развития ШОС главным образом зависят от ее нацеленности на достижение конкретных целей и практических результатов, прежде всего связанных с обеспечением устойчивого роста уровня благосостояния народов на пространстве Организации.

Сторонами был также рассмотрен ход подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств, Совета министров иностранных дел и других уставных органов ШОС.

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