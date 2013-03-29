Центробанк Узбекистана рассказал о структуре кредитования в 2013 году

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Республики Узбекистан провел 28 марта пресс-конференцию, посвященную роли банковской системы в реализации Государственной программы "Год процветания и благополучия".

Как отмечалось, большое внимание в 2013 году будет уделено финансовой поддержке субъектов предпринимательства, которым планируется выделить из всех источников порядка 6 трлн. сумов. Из них микрокредиты составят 1,2 трлн. сумов.

Льготные кредиты в размере 53,5 млрд. сумов будут выделены на финансирование бизнес-планов выпускников профессиональных колледжей. Микрофинансовые услуги в объеме 110,1 млрд. сумов планируется оказать на развитие семейного и частного бизнеса, ремесленничества. Объем направляемых кредитов личным подсобным хозяйствам и дехканским хозяйствам на производство сельхозпродукции и покупку крупного рогатого скота составит 106 млрд. сумов, на всестороннее развитие и финансовую поддержку женщин-предпринимательниц – 540 млрд. сумов.

В текущем году в 8 трудоизбыточных районах правительство планирует запустить текстильные комплексы с глубокой переработкой сырья и полным производственным циклом, а в 45 районах – компактные современные комплексы по производству швейно-трикотажных изделий. На эти цели коммерческие банки планируют направить кредиты в объеме 155,3 млрд. сумов.

Намечается реализация 288 проектов, охватывающих реконструкцию и модернизацию существующих предприятий, а также создание новых производств с целью увеличения объема переработки сельхозпродукции, потребительских продовольственных товаров. На эти цели отечественные банки выделят кредиты на сумму 47 млрд. сумов.

Особое место в кредитной политике банков также занимает поддержка агрокомплекса. За счет банковских кредитов в объеме 47,6 млрд. сумов будут восстановлены тысячи гектаров старых фруктовых садов и виноградных плантаций, а также созданы новые. В каждом районе предусматривается создание не менее 10 птицеводческих ферм, 500 пчелиных семей, а в каждом регионе не менее 30-49 рыбных хозяйств. На эти цели банки выделят 145,9 млрд. сумов, что позволит обеспечить десятки тысяч сельчан работой.

Продолжится реализация начатой в 2012 году программы "Молодым семьям – жилье". До конца года в регионах Узбекистана будут построены 105 многоквартирных домов, для чего планируется выделить кредиты в размере более 262,3 млрд. сумов. Кроме того, будут вложены основные инвестиционные средства "Кишлок курилиш банка" в постройку 10 тысяч индивидуальных жилищ по типовым проектам в сельских районах.

В целях преобразовании инфраструктуры села банки в этом году выделят 16 млрд. сумов на создание современных объектов торгово-бытовых услуг и сервиса в сельских районах. Также планируется повысить объем потребительских кредитов в 1,3 раза для приобретения товаров длительного пользования отечественного производства сельскими жителями.

УЗИНФОРМ