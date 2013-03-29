Госкомконкуренции рассказал о ходе приватизации в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции провел 27 марта пресс-конференцию о ходе реализации программы приватизации и критериях рационального использования госсобственности.

Согласно озвученным данным, в 2012 году всего реализовано 87 государственных активов, по ним заключены договора купли-продажи на общую сумму 27,4 млрд. сумов и 2,5 млн. долл. из которых 16,42 млрд. сумов и 2,5 млн. долл. будут направлены на модернизацию производства, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объема производства.

На сегодняшний день проведена оценка 194 объектов государственной собственности, из которых выставлены на публичные торги 117 объектов, 35 объектов реализованы, а по остальным объектам продолжается работа по выставлению на публичные торги.

В мае 2012 года правительством был утвержден перечень 1187 объектов социального значения и определены меры по их рациональному использованию. На баланс местных органов власти передан 441 объект государственной собственности и утверждены условия тендерных торгов.

Также в соответствии с Указом Президента №УП-4434 от 10 апреля 2012 года утвержден перечень 42 низколиквидных объектов, расположенных в регионах Республики. В настоящее время ведется информационно-разъяснительная работа по привлечению иностранных инвесторов и созданию предприятий с иностранными инвестициями на базе указанных объектов.

В рамках Постановления Кабинета Министров №141 от 8 июля 2010 года на сегодняшний день всего реализовано 30 объектов с инвестиционными обязательствами на общую сумму 40,1 млрд. сумов и 70,3 млн. долл., в результате чего ожидается создание более 3187 новых рабочих мест.

Продолжаются работы по финансовому оздоровлению 7786 предприятий и объектов, которые включены в адресные программы развития регионов. На эти цели предусмотрено более 2,8 трлн. сумов инвестиций, включая 1,3 трлн. сумов кредитов банков и 1,5 трлн. сумов собственных средств инвесторов. В результате ожидается создать свыше 85 тысяч новых рабочих мест.

Госкомконкуренции также разрабатывается проект правительственного решения, которым предусмотрена приватизация 255 госпредприятий и объектов, реализация предпринимателям 167 предприятий и объектов по «нулевой» выкупной стоимости с условием принятия обязательств по внесению инвестиций и созданию рабочих мест, передача 69 предприятий и объектов государственным и негосударственным организациям, завершение строительных работ 66 объектов за счет централизованных источников финансирования, а также передача в аренду предпринимателям 523 предприятий и объектов для дальнейшего эффективного использования.

Также подготовлены предложения по сносу 236 непригодных для использования аварийных объектов, и по передаче неиспользуемых земельных площадей 44 бездействующих предприятий (180,1 га) в резервный фонд местных хокимиятов. В результате этих мер свыше 279,9 га земельных площадей, переданных в резервный фонд хокимиятов, можно будет выделить субъектам предпринимательства для организации новых производств.

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