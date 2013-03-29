Посол Франции организовал прием в рамках Недели франкофонии

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В Посольстве Франции в Узбекистане 27 марта состоялся официальный прием, на котором были подведены итоги конкурсов в рамках проходящей в Ташкенте Недели франкофонии-2013. Она, напомним, стартовала 26 марта и продлится до 3 апреля.

В этом году ключевой тематикой мероприятий Недели франкофонии выбраны права женщин.

На приеме были объявлены имена победителей четырех конкурсов, проведенных 26-27 марта во Французском Институте в Узбекистане. Участники, занявшие первые места, выиграли поездки во Францию, а обладатели вторых и третьих мест получили памятные подарки.

27 марта во Французском Институте в Узбекистане были также представлены стенды 8 стран-членов и наблюдателей МОФ (Египет, Канада, Латвия, Румыния, Украина, Франция, Чешская Республика и Швейцария), которые представили культуру своих стран и предложили посетителям изысканные традиционные кулинарные изделия и сладости.

На прием в резиденции Посла Франции были приглашены официальные лица Узбекистана, в частности, директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, доктор Акмаль Саидов, представители Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, международных организаций, аккредитованных в Узбекистане (ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС и др.), преподаватели французского языка и другие.

Важным событием стало награждение Послом Франции от имени министра образования Франции двух узбекских преподавателей французского языка – Светланы Дынник из Ташкента и Дмитрия Киселева из Самарканда – почетными знаками отличия Кавалера Ордена "Академические пальмы" за их выдающийся вклад в распространение французского языка и культуры.

Следующими мероприятиями Недели франкофонии в Узбекистане станут показ фильмов стран-членов и наблюдателей МОФ во Французском Институте в Узбекистане и спектакль в Самарканде и Ташкенте в исполнении французской актрисы Пьеретт Дюпуае.

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