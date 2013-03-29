Наманганская школа отметила столетие

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта школа № 1 Намангана отметила сто лет со дня основания. В числе ее прежних выпускников, кто прислал поздравительные телеграммы, но не смог лично присутствовать на празднике, был российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов. Также были многочисленные телеграммы от бывших учеников этой школы из Турции, Израиля, России.

В этот день во дворе школы и ее коридорах только и слышались смех, восторженные и радостные голоса выпускников, не видевших друг друга много лет. Они узнавали новости друг о друге, отмечали изменения, произошедшие с ними за годы разлуки, но все были едины в одном – сегодня они вновь ощутили себя беззаботными и юными школьниками. Особую торжественность и красоту в праздник внес духовой оркестр Наманганского колледжа искусств под руководством Зокиржона Эргашева.

Гостями мероприятия также стали начальник городского отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования Хасанбой Мавлянов, председатель городского отдела профсоюзов работников образования, науки и культуры Мухайе Гафарова, директор Наманганского колледжа искусств Нортажи Юсупова, доценты Наманганского университета Кадыр Насыров и Фарид Габдулхаков, председатель СГМ "Оби хает" Нуриддин Тилляев и другие.

Открывая торжественную линейку, директор школы Тамара Ганиева сказала: "Сегодняшний день для меня является двойным праздником, так как я не просто директор этой школы, я ее выпускница, как и многие учителя, которые сегодня здесь работают. И именно поэтому коллектив школы так тщательно подошел к организации данного мероприятия, постаравшись, чтобы все запомнили этот день. Мы благодарны всем тем, кто отложил все дела и пришел сегодня в школу".

"Я очень рада, что пришла сегодня в школу, увидела свих одноклассников, конечно, не всех, так как многие разъехались, кто-то не смог прийти. Но все равно было очень приятно вновь побывать в школе, ощутить ее атмосферу, вспомнить своих преподавателей, просто отдохнуть душой. Думаю, что все, кто сегодня пришел в школу, не пожалели об этом и долго будут вспоминать этот день", – поделилась своими впечатлениями выпускница школы № 1 1971 года Гульфия Набиуллина.

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