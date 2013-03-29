"Художницы" соревнуются в Намангане по новым правилам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Смотром сил отечественной художественной гимнастики стал молодежный чемпионат Узбекистана, начавшийся во вторник в Намангане. Он впервые проходит по новым правилам, утвержденным Международной федерацией уже после Олимпийских игр в Лондоне.

Главное отличие от действовавших прежде состоит в том, что если раньше оценка выставлялась из максимума 30 баллов, то сейчас – выступление спортсменок оценивается из 20 баллов.

"При этом вместо трех бригад судей работают две, каждая выставляет оценку из 10 баллов. Одна бригада судей оценивает исполнение, артистизм, а вторая – трудность выступления, насколько сложными были показанные элементы, – разъясняет главный судья чемпионата, чемпионка Узбекистана по художественной гимнастике Ирина Кудряшева.

"Сейчас появились танцевальные дорожки в гимнастике, она становится более художественной. Основное внимание, по ее словам, уделяется работе всего тела, позиции, музыке, впервые разрешено голосовое музыкальное сопровождение, а не только мелодия", – добавляет специалист федерации художественной гимнастики города Ташкента Людмила Закирова.

Пока стали известны победительницы турнира среди девочек 2002 года рождения. Призовые места разделили Асаль Икрамова (Ташкент), набравшая в многоборье 24,8 балла, Бахора Адхамова (24,7) и Сабрина Рахмонова (24,4), представляющие Самарканд. Здесь девочки исполняли только два упражнения. Холида Сатимова из Намангана заняла 9-е место с 18,2 баллами.

Гимнастки 2001 года рождения соревновались по полной программе – четыре вида многоборья. Победила здесь Нуринисо Усманова из Самарканда, набравшая 55,25 балла, следом за ней на пьедестале расположились столичные гимнастки Александра Панкова (54 балла) и Елена Ким (52,9 балла).

Не очень удачно выступила наманганка Мадина Ходжаева, набравшая в сумме многоборья 25,95 балла, что дало ей лишь 14-е место.

В групповых упражнениях, где исполнялись программы с обручем и булавами, сильнейшими стали девушки из Самарканда (21,75 балла). Команды из Бухары и Джизака забрали два других комплекта наград. А вот девушки из Ташкента довольствовались лишь 4-м местом. Первая команда Намангана заняла 5-е место, а вторая, выступавшая вне конкурса, – 6-е.

Соревнования завершатся в пятницу. Тогда станут известны чемпионки Узбекистана в остальных видах программы.

УЗИНФОРМ