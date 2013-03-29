В Намангане определились четвертьфиналисты международного юношеского турнира по теннису

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В Намангане продолжается традиционный турнир среди девушек и юношей не старше 18 лет. Стали известны имена четвертьфиналистов одиночном разряде и полуфиналистов в парах.

Напомним, что это соревнование собрало молодых игроков из 10 стран трех континентов.

Успешно выступает Тимур Исмаилов, входящий в сборную страны, защищающую честь Узбекистана на Кубке Дэвиса. Он уверенно переиграл соотечественника Еркина Зоирова – 6:2, 6:2 и совсем круто обошелся с казахстанцем Сагадатом Айяром – 6:1, 6:1.

Неплохо проявили себя представитель Белоруссии Иван Лютаревич, литовец Мантас Бугалискис, россияне Андрей Рублев и Антон Шепелев. Все они также вышли в четвертьфинал. Компанию им составили еще три узбекистанца – Павел Цой, Михаил Есипов и Джурабек Каримов.

Среди девушек восьмерку сильнейших составили представительницы России Дарья Лодикова, Ксения Ласкутова, Александра Поспелова и Сабина Шайдуллаева, румынка Андреа Гитеску, литовская теннисистка Юстина Микульските, Ася Дайр из Казахстана и узбекистанка Гузаль Юсупова.

А в парном разряде уже прошли четвертьфиналы. Полуфиналистами у девушек здесь стали два российских дуэта Анна Яковлева – Сабина Шайдуллаева и Ксения Ласкутова – Александра Поспелова, казахстанский Александра Гринчишина – Екатерина Клюева и интернациональная пара Дарья Лодикова (Россия) – Юстина Микульските (Литва).

У юношей на этой стадии остались финны Патрик Никлас-Салминен – Эеро Васа, узбекистанцы Тимур Исмаилов – Павел Цой, Сагадат Айяр (Казахстан) – Джурабек Каримов (Узбекистан) и Александр Лебедин (Украина) – Андрей Рублев (Россия).

Турнир завершится в субботу.

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