Наманганские журналисты обсудили свои проблемы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Состоявшийся в среду в Намангане "круглый стол" по совершенствованию работы наманганских СМИ по освещению проводимых в стране реформ, в котором приняли участие представители областных отделений Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО) и Творческого союза журналистов Узбекистана, областного управления печати и информации и СМИ, прошел в интерактивном ключе, участники активно обсуждали насущные проблемы СМИ.

Доклады руководителя областного отделения НИМФОГО Зафара Худайбердиева, начальника управления печати и информации Р. Мирзаолимова, председателя отделения Творческого союза журналистов Рахимжона Ирисова, редактора газеты "Наманган хакикати" Махмуджона Парпиева были посвящены таким важным вопросам, как совершенствование инфраструктуры полиграфических предприятий, развитие СМИ и повышение квалификации журналистов, усиление взаимодействия между редакциями и пресс-службами государственных органов.

Было также подчеркнуто, что открытость работы органов государственной власти и управления является мощным фактором углубления демократических реформ и формирования гражданского общества

В ходе бурных прений были высказаны предложения по развитию печатных и электронных СМИ, реформированию информационной сферы, обеспечению свободы слова и информации.

В завершение мероприятия сотрудниками отделения НИМФОГО был проведен социологический опрос среди редакторов.

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