В Намангане открылся учебный центр29.03.2013 14:35
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В среду в Намангане открылся учебный центр "Bernina", который будет обучать всех желающих кройке и шитью по новейшим германским технологиям, журналу "Burda Moden" и системе "Мюллера и сына".
В прошлом году эта компания аналогичный обучающий центр был открыт в Бухаре, а вот теперь и в Намангане. В дальнейшем планируется открытие центра и в Андижане.
"Наш обучающий центр оснащен...
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