В Намангане открылся учебный центр

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В среду в Намангане открылся учебный центр "Bernina", который будет обучать всех желающих кройке и шитью по новейшим германским технологиям, журналу "Burda Moden" и системе "Мюллера и сына".

В прошлом году эта компания аналогичный обучающий центр был открыт в Бухаре, а вот теперь и в Намангане. В дальнейшем планируется открытие центра и в Андижане.

"Наш обучающий центр оснащен...

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