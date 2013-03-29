Клуб "Заветная лира – Мукаддас лира" проведет конкурс, посвященный Мухаммаду Юсуфу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Намангане прошло очередное заседание клуба молодых поэтов "Заветная лира – Мукаддас лира". Оно было посвящено предстоящему конкурсу памяти народного поэта Узбекистана Мухаммада Юсуфа.

О проведении конкурса объявил бессменный руководитель клуба доцент Наманганского госуниверситета Кадыр Насыров. Он также пояснил условия творческого соревнования стихотворцев. Главной его целью является поддержка молодых дарований, поэтому установлен возрастной ценз – до 30 лет.

Конкурс будет проведен в два этапа. Сначала поэты представят свои стихотворения на заданные темы: Родина, дружба народов и вольная. На втором этапе предполагается чтение стихов Мухаммада Юсуфа, как на узбекском языке, так и в переводе на русский и другие языки, выполненном участниками.

Кадыр Насырович особенно подчеркнул, что к участию в конкурсе нужно привлечь студентов английского и немецкого отделений филфака университета.

Важно также отметить, что конкурс поэтов памяти Мухаммада Юсуфа будет открытым – в нем могут принять участие все желающие молодые авторы, независимо от места учебы или работы.

Лауреатов ждут награды от организаторов – литературного клуба "Заветная лира – Мукаддас лира" и Наманганского областного отделения Союза писателей Узбекистана.

Ранее этим клубом проводились аналогичные конкурсы, посвященные Навои, Пушкину и другим великим поэтам.

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