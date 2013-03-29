Узбекистан и Оман провели первое заседание межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Республику Узбекистан 26-27 марта посетила делегация деловых кругов Султаната Оман во главе с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Саидом Бадр бин Хамад аль-Бусаиди.

В первый день визита в международном бизнес-центре Ташкенте состоялись 2-е заседание узбекско-оманского делового совета и бизнес-форум деловых кругов двух стран. На мероприятиях обсуждались вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в нефтегазовом, банковском секторе, в сфере строительства, химической и текстильной промышленности, туризма. Рассмотрены перспективы привлечения оманских компаний в узбекскую экономику.

В среду в столице состоялось 1-е заседание узбекско-оманской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В нем приняли участие представители ряда министерств и ведомств, фирм и компаний двух стран.

В рамках визита члены делегации Омана также провели переговоры в ряде министерств и ведомств Узбекистана.

По данным МВЭСИТ, в 2012 году узбекско-оманский товарооборот составил $75,1 тысяч. Между Узбекистаном и Оманом подписаны 2 документа межгосударственного характера, 9 межправительственных соглашений и 22 межведомственных документа.

В октябре 2009 года состоялся Государственный визит Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Султанат Оман, в ходе которого было подписано 19 двусторонних соглашений. По итогам визита принято Постановление Президента Республики Узбекистан о совместной реализации ряда инвестиционных проектов.

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