В 2013 году на проекты ННО Узбекистана выделят 7 млрд. сумов

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана опубликовала информацию об итогах деятельности в 2012 году парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества.

Согласно этим данным, в 2012 году на средства выделенные фондом было открыто 80 учебных центров и просветительских курсов. Привлечены к предпринимательству 4 тысячи юношей и девушек, женщины. После краткосрочного обучения трудоустроены 1068 человек, создано множество новых рабочих мест.

В 2013 году на поддержку деятельности общественных организаций из бюджета будет выделено 7 млрд. сумов, что на 16,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

12 общественных организаций с 18 проектами примут непосредственное участие в реализации госпрограммы "Год благополучия и процветания" и других социальных программ. Эти проекты нацелены на оказание адресной помощи различным слоям населения, повышение уровня жизни людей, обеспечение занятости, развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, ремесленничества, расширение социального партнерства.

В текущем году Общественным фондом предусмотрено проведение 5 грантовых конкурсов, по итогам которых будет выделено 3,28 млрд. сумов.

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