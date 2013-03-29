Сенат Узбекистана одобрил ряд законов

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта в Ташкенте прошел первый день 11-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан с участием приглашенных членов правительства, представителей ряда организаций и СМИ.

Первыми были рассмотрены и одобрены два нормативных акта в сфере электорального законодательства. Так, закон "Об органах самоуправления граждан" в новой редакции направлен на дальнейшее совершенствование организационных основ функционирования органов самоуправления граждан, превращение махалли в центр адресной социальной поддержки населения, развития частного предпринимательства и семейного бизнеса, а также расширение функций махалли в системе общественного контроля за деятельностью государственных органов.

Второй закон, "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников" (новая редакция), направлен на дальнейшее совершенствование системы выборов в органы самоуправления граждан. Документом устанавливаются дополнительные требования к кандидатам на должность председателя схода граждан, расширяются полномочия Сената в организации и проведении выборов в ОСГ. В частности, Кенгаш верхней палаты определяет конкретные сроки проведения выборов и порядок подготовительных мероприятий.

Далее сенаторы рассмотрели и одобрили законы:

"О безопасности дорожного движения" (новая редакция). В нем четко регламентируются основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения, вопросы государственного управления, участия общественности в организации данной работы.

"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан", нацеленный на совершенствование существующего порядка законотворческого процесса в Законодательной палате и процессуального механизма участия фракций политических партий и депутатских групп при рассмотрении законопроектов в нижней палате парламента.

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан". Поправки призваны способствовать дальнейшему развитию предпринимательской деятельности, улучшению деловой среды, усилению правовой защиты субъектов предпринимательства, реформированию судебно-правовой системы, а также укреплению института семьи.

Закон "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Корея о правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам (Сеул, 20 сентября 2012 года)".

На пленарном заседании были заслушаны отчеты о деятельности ряда учреждений, министерств и ведомств по итогам минувшего года. Члены Сената в частности заслушали и утвердили отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана) в 2012 году, заслушали и обсудили отчет о деятельности Счетной палаты Республики Узбекистан за 2012 год. Сенаторы высказали свои предложения и рекомендации, направленные на усиление и повышение эффективности контрольных мероприятий Счетной палаты, принятие необходимых мер по сокращению финансовых правонарушений и их предотвращению в будущем.

Сегодня, 29 марта, пленарное заседание Сената продолжает свою работу.

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