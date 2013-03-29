В Куштепе обсуждены аспекты развития деятельности махаллей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта в Куштепинском районе Ферганской области прошел учебный семинар для сотрудников наиболее активных органов самоуправления граждан района по повышению их профессиональной квалификации.

В мероприятии, организованном по инициативе районного отделения фонда "Махалля", приняли участие представители Центра "Махалла зиеси", сотрудники образцовых ОСГ района, отделения фонда "Махалля" и других организаций. Цель мероприятия заключалась в повышении квалификации сотрудников ОСГ района.

В процессе мероприятия рассказано о высокой роли махаллей в развитии гражданского общества, целях и задачах ОСГ, отмечено, что основные задачи построения гражданского общества возлагаются на сходы граждан.

Участникам встречи подробно разъяснена суть Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране, освещено место и роль ОСГ в реализации общественного контроля, подробно рассказано о понятии общественного контроля, отмечены его нормативно-правовые основы.

Наряду с этим, в ходе мероприятия разъяснена суть законопроекта "Об общественном контроле" и место ОСГ в реализации общественного контроля над органами государственной власти и управления.

В продолжение беседы речь зашла о механизмах реализации родительского института при ОСГ и сотрудничества в направлении "Семья – махалля – учебное заведение", а также разъяснены основы делопроизводственной работы ОСГ, предоставлена информация о принципах деятельности постоянных комиссий.

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