Беседа с предпринимателями

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В Риштанском районе Ферганской области 28 марта состоялось мероприятие, посвященное обеспечению свободы предпринимательской деятельности и разъяснению ее правовых основ.

В нем участвовали представители районного хокимията, сотрудники правоохранительных органов, ННО, предприниматели и фермеры.

В процессе мероприятия разговор шел о созданных законодательных основах в стране по обеспечению свободы предпринимательской деятельности и развитию малого бизнеса. Отмечено, что главным фактором в данном направлении выступает принцип недопущения необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

Участники мероприятия смогли задать интересовавшие их вопросы сотрудникам правоохранительных органов по поводу защиты законных прав и интересов предпринимателей, занимающихся привлечением иностранных инвестиций в Узбекистан.

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