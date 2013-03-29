Беседа с предпринимателями

Беседа с предпринимателями29.03.2013 17:42
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В Риштанском районе Ферганской области 28 марта состоялось мероприятие, посвященное обеспечению свободы предпринимательской деятельности и разъяснению ее правовых основ.
В нем участвовали представители районного хокимията, сотрудники правоохранительных органов, ННО, предприниматели и фермеры.
В процессе мероприятия разговор шел о созданных законодательных основах в стране по обеспечению свободы предпринимательской деятельности и развитию малого бизнеса. Отмечено, что главным фактором в данном направлении выступает принцип недопущения необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность.
Участники мероприятия смогли задать интересовавшие их вопросы сотрудникам правоохранительных органов по поводу защиты законных прав и интересов предпринимателей, занимающихся привлечением иностранных инвестиций в Узбекистан.
УЗИНФОРМ