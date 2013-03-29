



В Самарканде обсуждены вопросы страхования



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном молодежном центре 28 марта прошел семинар, посвященный исполнению Закона Республики Узбекистан "Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя", а также вопросам страхования, страховой деятельности и проведения страхового контроля. В нем приняли участие представители страховых компаний области, работодатели, руководители профсоюзов предприятий, учреждений и организаций и другие заинтересованные должностные лица. В продолжение выступлений участникам встречи представлена информация о страховых тарифах по контракту обязательного страхования, порядке составления контракта, путях возмещения ущерба и обязанностях сторон. На сегодняшний день в Республике функционируют 30 страховых компаний. 9 из этих компаний, которые имеют возможности оказания страховых услуг, получили право страхования. В сфере страхования принято 4 закона. В процессе мероприятия отмечена необходимость системного анализа указанных законов, ведения разъяснительных бесед с работодателями и установления партнерских взаимоотношений между организациями. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи