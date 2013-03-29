"Предупреждение правонарушений в отношении женщин и детей в семье"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Именно этой теме был посвящен практический семинар, организованный 28 марта Центром социально-экономического развития "Сабр" в городе Самарканде.

Цель организованного совместно с органами внутренних дел семинара заключается в информировании населения о правонарушениях в отношении детей в семьях, формировании в сознании населения отрицательного отношения к насилию в отношении женщин и детей.

В мероприятии приняли участие жители города Самарканда, инспекторы по делам несовершеннолетних УВД области, врачи, психологи, юристы и другие.

В рамках семинара состоялись открытые беседы, выполнены упражнения, проведен мозговой штурм, работа в группах, различные оздоровительные игры. Рассмотрены темы "Влияние домашнего насилия на детей, "Последствия домашнего насилия, его влияние на здоровье ребенка", "Кризисная интервенция. Как организовать помощь детям группы риска", продемонстрированы работы участников акции на тему "От мира в доме, к миру на земле".

УЗИНФОРМ