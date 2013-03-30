73 тысячи человек перестанут считаться безработными уже к концу года

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 73,4 тысячи новых рабочих будут созданы до конца года в Бухарской области Узбекистана. Это предусмотрено территориальной программой "Год благополучия и процветания", сообщила в среду пресс-служба аппарата областного хокимията.

Львиная доля задуманного возложена на малый бизнес. В этой сфере предстоят создать 27,5 тысячи рабочих мест. Меньше всего в этом деле возлагают надежды на восстановление деятельности нерентабельных и бездействующих предприятий – всего 0,9 тысячи.

Кроме того, 18 тысяч человек смогут заняться надомным трудом, а за счет развития деятельности фермерских хозяйств найдут работу еще 13 тысяч. Чуть более 8,5 тысячам предстоит устроиться в частные предприятия, порядка 3,5 тысяч – опробуют свои силы в социальной и рыночной инфраструктуре. Вместе с этим 2,6 тысячи мест появятся за счет сдачи в эксплуатацию новых производственных объектов и модернизации действующих предприятий.

УЗИНФОРМ