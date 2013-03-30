Объемы производства бухарской промышленности могут снизиться на треть

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Промышленные предприятия Бухарской области Узбекистана с января текущего года произвели продукции более чем на полмиллиарда сумов, сообщила в среду пресс-служба аппарата областного хокимията.

В сопоставимых ценах промышленными предприятиями области произведено продукции на 608,7 миллиарда сумов. Однако экономисты опасаются, что из-за ограничения лимита сырья, поступающего от ГАК "Уздонмахсулотлари" в АО "Бухородонмахсулотлари" объемы производства первых трех месяцев нынешнего года снизятся, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,4 миллиарда сумов, а темп роста объемов производства - на 37,4 процента.

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