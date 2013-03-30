В Намангане журналистам рассказали о переходе на биометрические паспорта

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Молодежном центре Намангана прошел брифинг для журналистов, посвященный совершенствованию паспортной системы, в том числе замене обычных паспортов на биометрические.

Об этом представителям прессы рассказали старшие инспектора отдела выезда и оформления гражданства облУВД майоры Жахонгир Тургунбаев и Шухрат Рахимов.

По их словам, в новом здании отдела въезда-выезда и оформления гражданства облУВД и районных ОВД оборудованы помещения для сбора биометрических данных и качественной санитарной обработки ладоней для сканирования отпечатков пальцев, комнаты ожидания.

Также создан телефонный канал VPN для скорейшей отправки данных в Центр государственной персонализации при Кабинете Министров и УВВиОГ МВД Узбекистана, установлены аварийные электрогенераторы для обеспечения бесперебойной работы отдела.

На данный момент биометрическими паспортами обзавелись около 80 тысяч жителей Наманганской области. В соответствии с действующим законодательством, срок замены старых паспортов определен до 31 декабря 2016 года. Однако, по словам специалистов, он может быть продлен. Тем не менее, с получением биометрического паспорта лучше не затягивать, отметил майор Жахонгир Тургунбаев. Он также добавил, что замена паспорта обойдется примерно в 40 тысяч сумов, то есть половину от минимального размера оплаты труда.

Попутно сотрудники ОВВиОГ рассказали о проведенных органами милиции мероприятиях по выявлению нарушителей паспортного режима. В ходе операций "Арсенал", "Паспорт-виза", "Гражданин" таковых обнаружено почти 27 тысяч. С них около 1,5 млн. сумов штрафов. В минувшем году также выявлено 56 злостных алиментщиков.

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