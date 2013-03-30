В Наманганской области принимаются меры по ликвидации задолженности за электроэнергию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов принял решение "О мерах по повышению эффективности механизмов расчетов за электроэнергию и укреплению платежной дисциплины", сообщает пресс-служба областного хокимията.

Как отмечается в документе, он принят в целях упорядочения использования электроэнергии потребителями, пресечения самовольного подключения и незаконного использования энергии, повышения эффективности механизма расчетов, укрепления платежной дисциплины и предотвращения случаев превышения показателей утвержденных нормативов технологических потерь энергии в электросистемах низкого напряжения.

Решением принято во исполнение Закона Республики Узбекистан "Об электрической энергетике" от 30 сентября 2009 года, постановления Кабинета Министров "Об утверждении правил пользования электрической и тепловой энергией" и протокола заседания Кабинета Министров № 01-06-22-20 от 6 марта 2013 года.

Решением хокима области ОАО "Наманганское территориальное предприятие электрических сетей" поручено принять меры к замене в установленном порядке имеющиеся индукционные счетчики у бытовых потребителей (населения), проживающих в многоэтажных и частных жилых домах на современные электронные приборы учета.

Утверждены графики переноса приборов учета бытовых и оптовых потребителей на границу балансовой принадлежности на основании приложений №№ 1 и 2. В частности, приборы учета у бытовых потребителей (населения), проживающих в многоэтажных домах Намангана и районах, в подъездах домов должны быть установлены до 1 сентября 2013 года.

Предприятию электросетей и хокимиятам города и районов поручено вести работу по размещению приборов учета бытовых потребителей в специальных шкафах параллельно с заменой индукционных счетчиков на современные электронные приборы учета и разработать комплекс мероприятий по размещению приборов учета в специальных шкафах в подъездах домов, определив при этом источники финансирования работ.

Также на "Наманганское территориальное предприятие электрических сетей" и органы власти на местах возложены обязанности в недельный срок составить адресный список потребителей всех видов и принять меры по официальному предупреждению всех видов потребителей о требованиях данного решения.

Невыполнение требований данного решения считать нарушением правил пользования электроэнергией и в установленном порядке привлекать к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства, отмечается в документе.

Контроль за выполнением данного решения возложен на заместителя хокима области Х. Жалолова.

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