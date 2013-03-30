В Намангане представлен туристический потенциал двух регионов Узбекистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. В среду в Намангане в рамках проекта ПРООН "Поддержка системы местного управления: гражданское участие и партнерство" прошел "круглый стол", посвященный развитию туристического потенциала Наманганской области и туристической зоны "Заамин" в Джизакской области.

О проекте рассказали программные менеджеры проекта Айдер Гафаров и Бахтиер Сайфиддинов.

Менеджер Олимжон Джумабаев ознакомил собравшихся с опытом работы туристической зоны "Заамин", где благодаря реконструкции и расширению сферы услуг удалось увеличить приток туристов и эта отрасль экономики стабильно развивается. Например, здесь оборудована даже горнолыжная трасса, которая привлекает многих туристов.

Директор Наманганского бюро путешествий и экскурсий акционерной компании "Узбектуризм" Хошимжон Гайбуллаев ознакомил собравшихся с перспективами развития туризма в Наманганской области Узбекистана.

В качестве иллюстрации больших возможностей привлечения гостей региона были продемонстрированы подготовленные пресс-службами областного и городского хокимиятов видеоролики об исторических достопримечательностях постоянно обновляющегося Намангана, богатстве природы области, новых высококлассных гостиницах.

Особое внимание было обращено на медицинский туризм. Было отмечено, что в санаториях области нет отбоя от пациентов-иностранцев. Сравнительно низкие цены и растущее качество лечения и услуг привлекают туристов.

Представителей туристических агентств, санаториев и зон отдыха интересовали многие вопросы, в частности, оформление въездных документов, профессиональная реставрация исторических памятников, условия проживания в наманганских гостиницах. На все вопросы они получили исчерпывающие ответы.

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