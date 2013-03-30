Тимур Исмаилов выйдет против "Рубля"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Выступающий за сборную Узбекистана в Кубке Дэвиса 17-летний Тимур Исмаилов стал финалистом традиционного молодежного турнира в Намангане. А его соперником в финале оказался Андрей Рублев, которого ребята прозвали "Рублем".

Это выяснилось после прошедших в пятницу четвертьфинальных поединков. Узбекистанец в упорном трехсетовом матче обыграл Ивана Лютаревича. Белорус, уступив в первом сете – 3:6, навязал Тимуру борьбу во втором – 6:3. Зато в третьем сете, предварительно обругав себя, непослушный мячик и настырного оппонента, Тимур взялся за ум и буквально разнес Ивана – 6:1.

Меньше повезло другому представителю Узбекистана в полуфинале. Джурабек Каримов не нашел аргументов против игры 15-летннего москвича Андрея Рублева. Тот, "посеянный" под первым номером, оправдывает свой рейтинг.

В субботу Тимур и Андрей определят главного лауреата юношеского турнира. У Тимура есть возможность взять реванш после проигранного финала в парном разряде. Здесь узбекистанскому дуэту Тимур Исмаилов – Павел Цой противостояла российско-украинская пара Андрей Рублев – Александр Лебедин. Представители славянских стран оказались сильнее, уложившись в два сета – 7:6, 6:4.

Интересно, что Андрей в этом году, как он сказал в интервью после матча, намерен побороться в квалификации турнира Большого шлема – открытого чемпионата Франции.

Среди девушек в парном разряде победили Дарья Лодикова (Россия) – Юстина Микульските (Литва). В финале они обыграли российскую пару Анна Яковлева – Сабина Шайдуллаева.

В одиночном разряде получилось финальное противостояние России и Казахстана: Дарья Лодикова протии Асии Даир. Этот матч также состоится в субботу.

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