Внимание изучению иностранных языков

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. В новом году в Узбекистане особое внимание уделяется вопросам по претворению в жизнь постановления Президента Республики "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков". Так, 29 марта в Навоийском государственном горном институте в рамках образовательной программы прошло тематическое мероприятие с участием преподавателей, студентов и членов клуба английского языка "Luck" при учебном центре "Акл чархи".

Преподаватели вуза рассказали участникам мероприятия о возможностях, которые открывает студентам знание иностранных языков для продолжения обучения в престижных зарубежных университетах. С большим вниманием собравшиеся слушали доклады на английском языке лауреатов премии имени Беруни студентов Б.Толипова и А.Жумаева.

В заключение мероприятия, собравшиеся послушали песни, исполненные на английском языке магистрантом 1 курса металлургического факультета О.Файзуллаевым.

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