Внимание изучению иностранных языков

Внимание изучению иностранных языков30.03.2013 16:12
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. В новом году в Узбекистане особое внимание уделяется вопросам по претворению в жизнь постановления Президента Республики "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков". Так, 29 марта в Навоийском государственном горном институте в рамках образовательной программы прошло тематическое мероприятие с участием преподавателей, студентов и членов клуба английского языка "Luck" при учебном центре "Акл чархи".
Преподаватели вуза рассказали участникам мероприятия о возможностях, которые открывает студентам знание иностранных языков для продолжения обучения в престижных зарубежных университетах. С большим вниманием собравшиеся слушали доклады на английском языке лауреатов премии имени Беруни студентов Б.Толипова и А.Жумаева.
В заключение мероприятия, собравшиеся послушали песни, исполненные на английском языке магистрантом 1 курса металлургического факультета О.Файзуллаевым.
УЗИНФОРМ