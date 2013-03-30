В Навои прошел отборочный этап спортивных игр "Умид нихоллари"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта в Навои прошел областной этап республиканских спортивных игр "Умид нихоллари", в которых приняли участие школьники, победившие на районных и городских этапах соревнований.

Отборочные состязания проходили в спортивных комплексах города Навои и Карманинского района с 22 по 29 марта по 12 видам спорта - национальному и белбогли курашу, настольному теннису, футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, плаванию и шахматам.

Соревнования способствовали выявлению сильнейших и перспективных юных спортсменов, которые будут тренироваться для участия на республиканском этапе соревнований "Умид нихоллари", которые пройдут в 2015 году в Хорезмской области, а также защищать честь области на различных соревнованиях.

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