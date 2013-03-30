



Ярмарка свободных рабочих мест



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. В профессиональном колледже бытового обслуживания Алтиарикского района Ферганской области 29 марта прошла ярмарка вакансий. В мероприятии, организованном районным хокимиятом совместно с центром содействия занятости и социальной защиты населения, приняли участие предприятия, учреждения и организации, которые предложили свыше 120 свободных рабочих мест. В процессе ярмарки около 100 выпускников профессиональных колледжей смогли выбрать подходящие для себя рабочие места, ознакомиться с условиями работы, проконсультироваться по вопросам социальной защиты и трудового оклада. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи