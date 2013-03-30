



Узбекистан и США обсудили предстоящие контакты



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джордж Крол 29 марта посетил Министерство иностранных дел Узбекистана. На встрече были обсуждены текущее состояние узбекско-американских отношений и перспективы сотрудничества, а также отдельные вопросы международной проблематики. Стороны обменялись мнениями по практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе консультаций между Узбекистаном и США, которые прошли 11-13 марта в Вашингтоне. Также рассмотрены предстоящие контакты на различных уровнях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи