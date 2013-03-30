Узбекистан и США обсудили предстоящие контакты

Узбекистан и США обсудили предстоящие контакты30.03.2013 18:35
ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джордж Крол 29 марта посетил Министерство иностранных дел Узбекистана.
На встрече были обсуждены текущее состояние узбекско-американских отношений и перспективы сотрудничества, а также отдельные вопросы международной проблематики.
Стороны обменялись мнениями по практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе консультаций между Узбекистаном и США, которые прошли 11-13 марта в Вашингтоне. Также рассмотрены предстоящие контакты на различных уровнях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.
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