Посол Омана был принят в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Узбекистана 29 марта были принят Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, на встрече были обсуждены итоги прошедших в городе Ташкенте заседаний узбекско-оманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и совместного делового совета. Сторонами рассмотрены практические вопросы реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, с 26 по 27 марта Узбекистан посетила делегация деловых кругов Омана во главе с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Саидом Бадр бин Хамад аль-Бусаиди. В рамках визита были проведены 2-е заседание узбекско-оманского делового совета, бизнес-форум деловых кругов двух стран, а также 1-е заседание двусторонней МПК по экономическому сотрудничеству.

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