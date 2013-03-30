В Ташкенте обсудили график узбекско-пакистанских контактов

ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекско-пакистанские отношения обсуждались на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Вахидом ул-Хасаном, которая состоялась 29 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны обсудили отдельные вопросы отношений Узбекистана и Пакистана, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Дипломаты обменялись мнениями по графику предстоящих узбекско-пакистанских контактов, в том числе, в политической, торгово-экономической сферах.

Напомним, предыдущий визит пакистанского посла в МИД Узбекистана состоялся 3 августа 2012 года. Стороны тогда обсуждали взаимодействие в региональных организациях.

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