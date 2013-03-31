В целях воспитания гармоничного поколения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта в общеобразовательной школе №30 Багдадского района Ферганской области состоялся творческий вечер на тему "Духовность и просветительство в мелодиях музыки", организованный по инициативе администрации школы.

В мероприятии приняли участие ученики общеобразовательной школы, преподаватели музыки, литературы и родного языка, предмета "Идея национальной независимости".

В рамках творческого мероприятия состоялась выставка, отражающая историю народной и зарубежной музыки, а также жизнь и творчество музыкальных гениев М.Ашрифий, Ю.Раджабий, Л.Бетховена, Моцарта и других классических композиторов западных стран.

Также организован конкурс "Угадай мелодию" и "Назови инструмент по его звуку".

Ученики школы приняли активное участие в творческом вечере, они рассказали о развитии современной музыки на западе и востоке, об истории национальной классической музыки.

Вместе с этим, участники вечера просмотрели уникальные видеоклипы, снятые в Узбекистане.

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