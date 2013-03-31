Семейное хозяйство сартов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. В середине XIX века в Средней Азии существовало 3 могущественных государства: Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства, постоянно враждующие между собой. Территории их были издавна богаты месторождениями золота, серебра, меди, железной руды, свинца. А благодаря природно-климатическим условиям на землях всех трех ханств выращивался хлопок, нехватка в котором была в то время по всему миру.

Все это послужило стимулом для завоевания ханств Царской Россией, и к 1867 году обширные территории Средней Азии были включены в состав Российской империи. Среди задач, возникших перед колонизаторами, одной из существенных стала проблема выяснения вопроса, на что можно рассчитывать при ведении хозяйства на завоеванных территориях, какую можно извлечь пользу и выгоду в интересах империи. Для правильного освещения перечисленных задач одного знания природных богатств было недостаточно. Был необходим еще и сельскохозяйственный опыт. А источником такого опыта явилось хозяйство местного населения.

Сведения, полученные в результате изучения агрономами хозяйств, дают полное представление о вопросах организации хозяйственной деятельности семей колониального Туркестана. Сегодня эти источники являются основой для изучения семейного дела конца XIX - начала XX и дают наиболее полное представление о его организации и способах ведения.

Одним из таких источников стала работа 1909 года агронома Сырдарьинской Переселенческой организации Вячеслава Юферева. Он совместно с практикантом Московского сельскохозяйственного института А. И. Бадьиным провел исследование четырех кишлаков Андижанского уезда: Ак-Тепе, Мирабад, Алтынкульской области, Сары-Куй и Заурак Хакентской области.

В своей работе они приводят важные экономические показатели, характеризующие состав собственных средств хозяйства семьи, структуру статей доходов и расходов, порядок кредитования и аренды земли, налогообложение и различного рода повинности.

Исследователи пишут: "В среднем на одно хозяйство сарта приходится 11,8 танапов, т.е. почти 2 десятины земли. На этой площади и основано все хозяйство туземца, способное обеспечить существование семьи. Хотя это площадь и поражает своей незначительностью, она все же не является минимумом. Самостоятельное земледельческое хозяйство может быть ведено и на 1 десятине. Поливные земли допускают возможность дробления их при продаже и наследовании. В среднем, по данным исследования на один двор приходится по 2 участкаё".

Немаловажное значение имеет тот факт, что аренда и сдача земель не имели широкого распространения среди населения того времени. Домохозяева, так или иначе, стремились сами обрабатывать свою землю. Из 793 хозяйств Андижанского уезда лишь 49 прибегали к аренде чужих земель, причем арендованная площадь составляет лишь 1,6% общей площади земли уезда. По данным бюджетных учетов, общая стоимость имущества по расчету на один двор составляла 328,45 руб.

Говоря об организации рабочих сил, автор сообщает, что всего в четырех кишлаках зарегистрировано: мужчин - 2237, женщин - 1885, что показывает значительное преобладание мужчин (на 100 мужчин приходится всего 84 женщины). Средний размер семейного состава одного хозяйства равен 5,2. Однако, не все семьи имеют одинаковое число членов. С увеличением числа членов семьи возрастает ее работоспособность, обеспеченность рабочей силой. Отсюда следует, что недостаток собственных рабочих сил в крупных, наиболее обеспеченных землей семьях ощущается сильнее и приводит к найму дополнительных рабочих рук - мардикеров, работающих за определенную плату. Семейные хозяйства меньшего размера такой нехватки не испытывают и обходятся собственными силами, не прибегая к найму мардикеров.

Общий годовой приход хозяйств на одного члена семьи составляет 79,89 руб. Так из каких же поступления складывается сумма годового дохода хозяйства?

"Больше половины всех доходов сартовского хозяйства поступает от чистого земледельческого промысла; далее идут различные случайные поступления, составляющие около одной четверти общего прихода, и на последнем месте стоят доходы от промыслов и скотоводства, выраженных в весьма незначительных процентах", свидетельствует автор. Отсюда следует, что семейные хозяйства центральной части Ферганской области имеют преимущественно земельный характер.

Однако, под земледелием понимается не только полевое хозяйство, но и садоводство, сенокосное и лесное хозяйство (имеются ввиду искусственные посадки, используемые в постройках и в качестве дров). Основа земледельческого хозяйства - полеводство, общий валовой доход от которого в среднем на одну семью составляет 231,98 руб. Около ¾ общего количества продуктов полеводства выносится на рынок.

На поливных землях возделываются: хлопок, рис, кукуруза, бахчи, пшеница, ячмень, горох, чечевица, лён, табак, морковь, лук. Преобладающая роль в поливном хозяйстве принадлежит хлопку, под которым занято около ¾ общей площади посева - 73%. Чистая доходность от десятины хлопка составляла 177,33 руб.

Система кредитования в то время также имела свои особенности. Занять можно было только у хлопкоочистительного завода либо у богатых сартов и евреев. Заводы выдавали деньги только тем домохозяйствам, которые сеют хлопок. Ссуду от завода мог получить только тот, у кого под хлопком занято не менее 10-15 танапов. Процент, взимаемый заводами подвержен довольно значительным колебаниям. Главную роль играла обеспеченность возврата денег. Состоятельному лицу выдавался кредит под меньшие проценты и наоборот. В среднем за 100 руб., выданных весной, дехканин обязан доставить на завод хлопка на сумму 130 руб.

Деньги выдавались под вексель, причем обеспечением кредита служила земля заемщика. Сам вексель обычно писался на сумму большую той, которая была выдана. Так, например, если взято 400 р., то вексель пишется на 800-1000 руб. на эту последнюю сумму заемщик и должен доставить осенью на завод определенное количество хлопка. Часть его идет на оплату займа, за остальное количество дехканин получает деньги. В случае неплатежеспособности должника, что иногда бывает в связи с неурожаем, вексель подается к взысканию, и земля, предоставленная в качестве залога, изымается и продается с торгов. Переплачивая 60-70% годовых, домохозяин, в силу практикуемого приема писать векселя на большую сумму, оказывается полностью в руках завода, который, в случае неустойки, может разорить предпринимателя.

Какие же группы населения чаще всего прибегали к займам, и каковы размеры занимаемых ссуд?

Займы находились в прямой зависимости от занятия земледелием. Чем крупнее хозяйство, тем больший ему нужен оборотный капитал, следовательно, оно чаще вынуждено прибегать к займам. Сам размер занимаемой суммы растет параллельно увеличению площади распашки. Конечно, мелкий предприниматель также нуждается в заемных средствах, но во многих случаях он лишен возможности занять, в его кредитоспособность не верят.

Семейные хозяйства того времени были также обременены различного рода платежами и повинностями. В эту категорию расходов входили: государственный поземельный налог; земские сборы; разные общественные денежные повинности: содержание сельского управления, ремонт арыков, мостов, дорог и прочие.

По расчету на одно хозяйство общая сумма расходов по данной категории составляла 16,33руб. С возрастанием размеров хозяйства увеличивалась и сумма выплачиваемых налогов и повинностей. Но уже обратную картину можно увидеть, если исчислить количество платежей по отношению к единице посевной площади. Отсюда следует, что налоговая тяжесть падает на плечи менее состоятельных хозяйств более тяжелым бременем, чем на богатых.

Все это дает нам наиболее полное представление об организации семейного предпринимательства народов Туркестана в период конца XIX - начала XX веков. Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что самостоятельная деятельность небольших семейных хозяйств была обременена тяжелыми процентными ставками по кредитам, налоговым бременем и различного рода повинностями, местным народам все же удавалось организовать собственное дело, приносить доход в семью и поддерживать производственный уровень хозяйства.

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