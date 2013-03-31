Акция "Мы – одна команда!" прошла в Джизаке

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта в Джизакском государственном институте стартовала акция "Мы – одна команда!".

В рамках акции были презентованы направления, по которым функционирует ЦМИ "Келажак овози", а также проекты Фонда Форума.

В ходе мероприятия прошел благотворительный марафон "Во имя жизни!", в котором приняли участие свыше 3,5 тысяч человек.

Одним из значимых направлений, которое было презентовано молодым людям – деятельность Центра содействия трудоустройству молодежи. По окончании дня было отмечено, что заинтересованных послушать и узнать о трудоустройстве в Джизакской области оказалось 4200 человек.

Команда из активистов ЦМИ "Келажак овози" направилась в город Навои.

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