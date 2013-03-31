В Узбекистане изменился состав Верховного и Высшего хозяйственного судов

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан принял два постановления, которыми внес изменения в состав Верховного суда и Высшего хозяйственного суда страны.

Согласно первому документу, судьями Верховного суда Республики Узбекистан избраны Акбаров Нематжон Ахмеджанович, Ёдгоров Холмумин Буврабоевич, Зиганшина Гузал Равильевна, Камилов Давлатмирзо Казакджанович, Рахматов Темур Тельманович, Умаров Саидахрор Аскарович. Этим же постановлением Миррахимов Мирали Махмутжонович освобожден от обязанностей судьи Верховного суда Республики Узбекистан в связи с переходом на другую работу.

Другим постановлением Сенат избрал Абдуллаева Абдумумина Абдуахатовича и Матмуратова Ихтияра Жалгасовича судьями Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан.

Постановления подписаны председателем верхней палаты парламента И.Собировым и вступили в силу со дня принятия.

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