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В Узбекистане завершилось 11-е пленарное заседание Сената
31.03.2013 16:44

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 11-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан продолжило свою работу 29 марта в Ташкенте. В заключительный, второй день пленарного заседания были заслушаны отчеты Генпрокурора, председателя Госкомприроды, министра юстиции Республики, внесены изменения в кадровый состав высших судебных органов страны.

Отчет Генерального прокурора был посвящен состоянию и мерам по дальнейшему усилению прокурорского надзора за соблюдением действующего законодательства по обеспечению прав и свобод человека. В нем отмечалось, что последовательная демократизация судебно-правовой системы, либерализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства существенно изменили содержание и формы деятельности органов прокуратуры, усилили ее правозащитные функции.

Вместе с тем, на местах имеют место факты игнорирования должностными лицами, органами государственной власти и управления требований законов в сфере защиты прав человека, непринятия мер по обращениям, жалобам граждан, злоупотреблений при решении вопросов, затрагивающих экономические, социальные, трудовые и другие интересы граждан. Подобные недостатки выявлены в деятельности Госкомархитектстроя, Госкомземгеодезкадастра, Министерства по делам культуры и спорта, Министерства высшего и среднего специального образования и других.

В 2012 году органы прокуратуры опротестовали 1350 актов государственных, правоохранительных органов, не соответствующих требованиям законодательства и затрагивающих законные интересы граждан. Соответствующие должностные лица привлекались к дисциплинарной, административной и материальной ответственности, имелись факты возбуждения уголовных дел. Для разъяснения населению сути законов по правам человека в отчетном году органами прокуратуры проведено более 125 тысяч мероприятий, осуществлено более 23 тысяч выступлений в СМИ.

В порядке законодательной инициативы Генеральным прокурором предполагается внести в Олий Мажлис законопроект, направленный на повышение ответственности должностных лиц государственных органов за нарушения требований закона в сфере защиты прав человека.

Обсуждая отчет председателя Государственного комитета по охране природы, сенаторы высказали конкретные предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности Госкомприроды, принятию дополнительных мер по усилению контроля за соблюдением законодательства в области окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также внедрению в практику экологически чистых и ресурсосберегающих технологий.

Далее была заслушана информация министра юстиции об обеспечении законности в деятельности органов государственного управления, органов государственной власти на местах, правоохранительных и контролирующих органов в 2012 году. Так, министерством проведено изучение соблюдения требований законодательства в деятельности более 20 государственных органов. По результатам реализации контрольных мероприятий выявлены случаи принятия и применения органами государственной власти и управления на местах, министерствами, государственными комитетами и ведомствами актов общеобязательного характера без правовой экспертизы и государственной регистрации в Минюсте, факты ненадлежащего исполнения полномочий, возложенных на них законодательством, ненадлежащего исполнения требований Закона "О нормативно-правовых актах".

По выявленным недостаткам органами юстиции внесено 616 мер реагирования, заинтересованным ведомствам предложено разработать более 80 проектов нормативно-правовых актов по восполнению пробелов и устранению противоречий, выявленных в ведомственных нормативно-правовых актах, реализованы конкретные меры по совершенствованию деятельности юридической службы государственных органов.

На заседании Сената были рассмотрены вопросы о внесении изменений в составы Верховного суда и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, а также другие вопросы, относящиеся к компетенции верхней палаты парламента.

В целом по итогам двухдневного пленарного заседания Сената было рассмотрено 17 вопросов, в том числе, 7 законов. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

УЗИНФОРМ

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